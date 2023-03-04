Ройс делит первое место с Цорком по голам за «Боруссию» Дортмунд

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Марко Ройс отличился в матче 23-го тура чемпионата Германии с «Лейпцигом» (2:1).

Таким образом, форвард забил 159-й гол за немецкий клуб на профессиональном уровне и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров «Боруссии». Ройс делит первое место с Михаэлем Цорком.

Стоит отметить, что в списке также фигурирует Ади Прайслер, который забил 177 голов — правда на любительском уровне. Нападающий выступал за «Боруссию» в 50-х годах.