Нагельсманн рассказал, что мог возглавить молодежку "Баварии"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн рассказал, что мог возглавить "Баварию" для игроков не старше 17 лет. Он рассказал, что послушал совет владельца "Хоффенхайма" Дитмара Хоппа.

– Дитмар Хопп в свое время посоветовал мне занять пост главного тренера "Хоффенхайма", а не "Баварии U-17", так как он считал, что это будет наилучшей перспективой для меня. Я все ещё благодарен ему за этот совет, - приводит Rhein-Neckar-Zeitung cлова Нагельсманна.

Напомним, что со следующего сезона немецкий специалист возглавит "РБ Лейпциг".

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