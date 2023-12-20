Мюллер сделал 500-е результативное действие за «Баварию»

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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер оформил ассистентский дубль в матче с «Вольфсбургом» в 17-м туре чемпионата Германии.

После первого тайма в матче «Вольфсбург» — «Бавария» счет 2:1 в пользу команду Томаса Тухеля.

Согласно данным портала Transfermarkt, 34-летний форвард сделал 500-е результативное действие в составе мюнхенского клуба — 237 голов и 263 передачи. Нападающий проводит 685-й матч за «Баварию».

19 декабря Мюллер продлил контракт с мюнхенцами до лета 2025 года.