Марко Розе гордится победой «Боруссии» над «Баварией»

Главный тренер «Боруссии» из Менхенгладбаха Марко Розе прокомментировал победу над «Баварией» (3:2) в 15-м туре бундеслиги.

«Я горжусь, но все это закономерно, — цитирует специалиста официальный сайт «Баварии». Теперь мы должны продолжать в том же духе. В прошлом у нас было много матчей, в которых нам не везло. Сегодня мы заработали себе эту удачу. В общем и целом, это была заслуженная победа. Парни играли очень хорошо.

Мы проигрывали 0:2, но при этом нельзя сказать, что «Бавария» безжалостно доминировала над нами. Нам не повезло в случае с пропущенными голами. Но мы сами мало играли, были недостаточно смелыми. Первый гол был важен для нас. У нас появилось ощущение, что мы снова в игре. Это придало нам сил. Ну и бывает так, что матчи складываются так, как они складываются".

В составе победителей дубль сделал Йонас Хофманн. Еще один мяч забил Флориан Нойхаус.