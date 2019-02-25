Люсьен Фавр: "Байер" играл лучше нас"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр считает, что его команда не совсем заслуженно обыграла "Байер" (3:2) в матче чемпионата Германии. По его словам, соперник играл лучше.

– "Байер" совсем недавно обыгрывал "Баварию" со счетом 3:1, это качественная команда, – цитирует AFP Фавра. – Они были лучше нас, доминировали в самом начале. К счастью, мы забили два супергола и получили преимущество. Это было очень важно для морального духа команды. Мы могли повести и со счетом 4:1, но вместо этого позволили им приблизиться. Нужно было очень спокойно и грамотно защищаться.