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Сегодня, 16:11

Лотар Маттеус восхитился работой тренерского штаба «Байера»

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о руководстве и тренерском штабе «Байера».

«Тренер и руководство клуба проделали невероятную работу за последние два года. Они сохранили Флориана Вирца, привлекли Алехандро Гримальдо на правах свободного трансфера и подписали Виктора Бонифасе за относительно небольшие деньги», — цитирует Маттеуса Sky Sport Germany.

«Байер» в прошлом сезоне впервые за свою 120-летнюю историю завоевал титул чемпиона бундеслиги. 17 августа команда сыграет со «Штутгартом» в матче за Суперкубок Германии.

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 И В Н П +/- О
1
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
3
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
4
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
5
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
6
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
11
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
14
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
15
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
16
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
17
 Ст-Паули 0 0 0 0 0-0 0
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Боруссия М – Байер
 - : -
24.08 16:30
Аугсбург – Вердер
 - : -
24.08 16:30
Фрайбург – Штутгарт
 - : -
24.08 16:30
Хоффенхайм – Хольштайн
 - : -
24.08 16:30
Майнц – Унион Б
 - : -
24.08 16:30
РБ Лейпциг – Бохум
 - : -
24.08 19:30
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
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25.08 16:30
Вольфсбург – Бавария
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