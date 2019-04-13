"Лейпциг" уверенно обыграл "Вольфсбург", "Байер" переиграл "Штутгарт"

"Лейпциг" обыграл "Вольфсбург" в матче 29-го тура чемпионата Германии - 2:0. В составе победителей голы забили Тимо Вернер и Кевин Кампль.

"Лейпциг", набрав 58 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице бундеслиги. "Вольфсбург", который имеет в своем активе 45 очков, опустился на 8-ю строчку.

В другом матче дня "Байер" с минимальным счетом переграл "Штутгарт". Единственный гол забил Кай Хаверц. Леверкузенский клуб, набрав 45 очков, поднялся на 7-е место, "Штутгарт", в активе которого 21 очко, остался на 16-м месте.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

29-й тур

"РБ Лейпциг" - "Вольфсбург" - 2:0 (2:0)

Голы: Кампль, 16 (1:0). Вернер, 28 (2:0).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Мукьеле, Конате, Кампль (Демме, 89), Забитцер, Форсберг (Смит-Роу, 90+1), Ляймер, Вернер, Кунья (Айдара, 69).

"Вольфсбург": Перван, Брукс, Кнохе, Руссийон, Тиссеран, Гилавоги, Арнольд (Юнус Малли, 86), Штеффен (Гинчек, 45), Реджбецай (Клаус, 69), Мехмеди, Вегхорст.

Предупреждения: Гилавоги, 25. Ляймер, 82.

Судья: Зиберт (Германия).

13 апреля. Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена".

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

29-й тур

"Штутгарт" - "Байер" - 0:1 (0:0)

Гол: Хаверц, 64 - с пенальти.

"Штутгарт": Цилер, Бек, Кемпф, Павар, Озан Кабак, Кастро, Эссвайн, Дидави (Томми, 68), Цубер (Гомес, 82), Аскасибар, Гонсалес (Донис, 70).

"Байер": Храдецки, Бендер, Вайзер, Та, Венделл, Баумгартлингер, Арангис, Брандт, Хаверц, Фолланд, Бэйли (Аларио, 78).

Предупреждение: Бек, 42.

Удаление: Аскасибар, 90+1.

Судья: Штилер (Германия).

13 апреля. Штутгарт. Стадион "Mercedes-Benz-Arena".

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