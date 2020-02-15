«Лейпциг» разгромил «Вердер» и вышел на первое место

«Лейпциг» в матче 22-го тура чемпионата Германии разгромил «Вердер» со счетом 3:0. Голы забили Лукас Клостерманн, Патрик Шик и Норди Мукиеле.

«Лейпциг» временно переместился на первое место в таблице. «Вердер» — 17-й.

В других матчах «Вольфсбург» победил «Хоффенхайм» (3:2), «Аугсбург» и «Фрайбург» (1:1) сыграли вничью, «Герта» обыграла «Падерборн» (2:1), а «Байер» взял верх над «Унионом» (3:2).

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

22-й тур

«РБ Лейпциг» — «Вердер» — 3:0 (2:0)

Голы: Клостерманн, 17 (1:0). Шик, 39 (2:0). Мукьеле, 46 (3:0).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн (Ампаду, 60), Упамекано, Мукьеле, Анхелиньо, Забитцер, Лаймер (Айдара, 60), Ольмо (Форсберг, 69), Шик, Вернер.

«Вердер»: Павленка, Мойсандер, Фогт (Емер Топрак, 61), Гебре Селассие, Велькович, Фридль, Классен, Биттенкурт (Й.Эггештайн, 81), М.Эггештайн, Осако (Саджент, 65), Рашица.

Предупреждения: М.Эггештайн, 16. Упамекано, 83.

Судья: Кортус (Германия).

15 февраля. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».

«Аугсбург» — «Фрайбург» — 1:1 (1:0)

Голы: Макс, 38 (1:0). Хаберер, 51 (1:1).

«Аугсбург»: Коубек, Лихтштайнер (Фрамбергер, 32), Гауэлеув, Едвай, Макс (Варгас, 66), Йагу Амарал, Байер, Хедира, Финнбогасон (Левен, 81), Нидерлехнер, Рихтер.

«Фрайбург»: Шволов, Гульде, Гюнтер, Кох, Хефлер, Шмид, Абраши, Грифо (Квон Чхан Хун, 87), Хаберер (Петерсен, 84), Вальдшмидт, Хелер.

Предупреждения: Байер, 50. Рихтер, 55. Абраши, 59. Гауэлеув, 80. Хедира, 88.

Судья: Иттрих (Германия).

15 февраля. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».

«Хоффенхайм» — «Вольфсбург» — 2:3 (1:1)

Голы: Вегхорст, 18 — с пенальти (0:1). Баумгартнер, 45 (1:1). Вегхорст, 52 — с пенальти (1:2). Крамарич, 60 — с пенальти (2:2). Вегхорст, 71 (2:3).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Бичакчич (Цубер, 46), Хюбнер, Пош, Руди (Брун Ларсен, 46), Кадержабек, Гриллич (Даббур, 74), Самассеку, Баумгартнер, Крамарич, Сков.

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Мбабу, Гилавоги, Мехмеди (Клаус, 86), Арнольд, Штеффен (Брекало, 69), Шлагер, Вегхорст (Гинчек, 90+1).

Предупреждения: Арнольд, 7. Руди, 17. Хюбнер, 52. Вегхорст, 59.

Судья: Шторкс (Германия).

15 февраля. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».

«Падерборн» — «Герта» — 1:2 (0:1)

Голы: Боята, 10 (0:1). Србени, 51 (1:1). Коллинз, 67 — в свои ворота (1:2).

«Падерборн»: Цингерле, Янс (Дрэгер, 75), Штродик, Коллинз, Шонлау, Гьясула (Михель, 86), Антви-Аджей, Прегер, Василиадис, Цолински (Србени, 46), Мамба.

«Герта»: Ярстейн, Пекарик, Боята, Рекик, Штарк (Торунарига, 70), Миттельштедт, Шельбред (Дарида, 46), Аскасибар, Майер, Пентек, Кунья (Ибишевич, 83).

Предупреждения: Штарк, 50. Шонлау, 66. Кунья, 68. Коллинз, 73.

Судья: Штайнхаус (Германия).

15 февраля. Падерборн. Стадион «Бентелер-Арена».

«Унион Б» — «Байер» — 2:3 (1:1)

Голы: Гентнер, 7 (1:0). Хаверц, 22 (1:1). Диаби, 83 (1:2). Бюльтер, 87 (2:2). Беллараби, 90+4 (2:3).

«Унион Б»: Гикевич, Суботич (Польтер, 86), Триммель, Фридрих, Ленц, Шлоттербек, Гентнер (Премель, 76), Юнус Малли (Ингвартсен, 76), Андрих, Андерссон, Бюльтер.

«Байер»: Храдецки, С.Бендер, Вайзер (Арангис, 46), Та, Венделл, Тапсоба, Л.Бендер, Амири (Беллараби, 76), Хаверц, Фолланд, Бэйли (Диаби, 46).

Предупреждения: Триммель, 14. Вайзер, 20. С.Бендер, 38. Гентнер, 56.

Судья: Осмерс (Германия).

15 февраля. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».