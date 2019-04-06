08:58 | Футбол — Германия

Леон Горецка: "Уверен, что "Бавария" покажет игру топ-уровня в матче с "Боруссией"

0
Обсудить

Полузащитник "Баварии" Леон Горецка - о матче  с дортмундской "Боруссией" в 28-м туре чемпионата Германии.

- Это самый классный матч сезона. Вся Германия ждет его, - цитирует футболиста официальный сайт клуба. - Конечно, мы хотим победить. Именно ради таких матчей ты и играешь в таком клубе. Мы все ждем не дождемся. Команда покажет другое лицо, нежели в кубковом матче против "Хайденхайма". Я на сто процентов уверен, что мы покажем игру топ-уровня.

Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

Все о чемпионате Германии - здесь.

Бавария - Боруссия Д

 

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/matchpreviews/2019/04/vorbericht-fc-bayern---borussia-dortmund

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ