Леон Горецка: "Уверен, что "Бавария" покажет игру топ-уровня в матче с "Боруссией"

Полузащитник "Баварии" Леон Горецка - о матче с дортмундской "Боруссией" в 28-м туре чемпионата Германии.

- Это самый классный матч сезона. Вся Германия ждет его, - цитирует футболиста официальный сайт клуба. - Конечно, мы хотим победить. Именно ради таких матчей ты и играешь в таком клубе. Мы все ждем не дождемся. Команда покажет другое лицо, нежели в кубковом матче против "Хайденхайма". Я на сто процентов уверен, что мы покажем игру топ-уровня.

Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

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