Хюнтелар пройдет медобследование в «Шальке»
20:40
Нападающий «Аякса» Клас-Ян Хюнтелар близок к возвращению в «Шальке». 37-летний голландец уже прибыл для прохождения медобследования, сообщает Kicker.
Футболист хочет помочь команде из Гельзенкирхена спастись от вылета из бундеслиги по итогам сезона.
В сезоне-2020/21 Хюнтелар провел 14 матчей за «Аякс», на его счету 7 голов и 1 результативная передача. Игрок выступал за «Шальке» с 2010 по 2017 год.
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