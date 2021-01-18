Хюнтелар пройдет медобследование в «Шальке»

Нападающий «Аякса» Клас-Ян Хюнтелар близок к возвращению в «Шальке». 37-летний голландец уже прибыл для прохождения медобследования, сообщает Kicker.

Футболист хочет помочь команде из Гельзенкирхена спастись от вылета из бундеслиги по итогам сезона.

В сезоне-2020/21 Хюнтелар провел 14 матчей за «Аякс», на его счету 7 голов и 1 результативная передача. Игрок выступал за «Шальке» с 2010 по 2017 год.