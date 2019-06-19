Хуммельс вернулся в "Боруссию"

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс возвращается в дортмундскую "Боруссию", сообщает официальный сайт мюнхенцев. Детали сделки не разглашаются, по информации Kicker, трансферная цена составила 38 миллионов евро.

Ранее Хуммельс огласовал трехлетний контракт с зарплатой по 10 миллионов евро в год. В составе "Боруссии" Матс по два раза выигрывал чемпионат Германии и Суперкубок страны, также в его активе Кубок Германии.

30-летний Хуммельс в прошедшем сезоне провел 33 матча за "Баварию", забил два мяча и отдал две голевые передачи.

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