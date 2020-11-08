Хуммельс рассказал, чего не хватило «Боруссии» в матче с «Баварией»
Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс после поражения от «Баварии» в 7-м туре чемпионата Германии (2:3) отметил, что удача была на стороне его команды.
— Нам не хватило хладнокровия у чужих ворот, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Хуммельса. — Мы не доминировали в матче. Но я считаю, что сегодня удача была не на нашей стороне. У нас было много отличных голевых моментов, которые мы не реализовали. Это была открытая игра. Сейчас «Бавария» очень сильна в атаке и очень открыта в обороне. Удача и невезение в топ-матчах всегда идут рука об руку.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/2020/11/stimmen-zum-bundesliga-auswaertsspiel-des-fc-bayern-bei-borussia-dortmund