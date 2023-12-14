Хавбек «Баварии» Гнабри за осень подешевел на 10 миллионов евро
Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри по итогам обновления стоимостей игроков порталом Transfermarkt подешевел на 10 миллионов евро.
До обновления футболист оценивался экспертами в 55 миллионов евро. Теперь его стоимость — 45 миллионов евро. Это самый значительный спад в бундеслиге.
В этом сезоне 28-летний немец провел 5 матчей, не отметившись результативными действиями.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|14
|11
|3
|0
|39-12
|36
|
2
|Бавария
|13
|10
|2
|1
|44-14
|32
|
3
|Штутгарт
|14
|10
|1
|3
|34-16
|31
|
4
|РБ Лейпциг
|14
|9
|2
|3
|34-15
|29
|
5
|Боруссия Д
|14
|7
|4
|3
|28-23
|25
|
6
|Хоффенхайм
|14
|7
|2
|5
|28-24
|23
|
7
|Айнтрахт Ф
|14
|5
|6
|3
|24-16
|21
|
8
|Фрайбург
|14
|6
|3
|5
|17-23
|21
|
9
|Аугсбург
|14
|4
|5
|5
|23-27
|17
|
10
|Боруссия М
|14
|4
|4
|6
|28-31
|16
|
11
|Вольфсбург
|14
|5
|1
|8
|18-25
|16
|
12
|Вердер
|14
|4
|2
|8
|20-27
|14
|
13
|Хайденхайм
|14
|4
|2
|8
|21-30
|14
|
14
|Бохум
|14
|2
|7
|5
|15-29
|13
|
15
|Унион Б
|13
|3
|1
|9
|15-28
|10
|
16
|Кельн
|14
|2
|4
|8
|10-24
|10
|
17
|Майнц
|14
|1
|6
|7
|12-26
|9
|
18
|Дармштадт
|14
|2
|3
|9
|17-37
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|15.12
|22:30
|
Боруссия М – Вердер
|- : -
|16.12
|17:30
|
Аугсбург – Боруссия Д
|- : -
|16.12
|17:30
|
Бохум – Унион Б
|- : -
|16.12
|17:30
|
Дармштадт – Вольфсбург
|- : -
|16.12
|17:30
|
Майнц – Хайденхайм
|- : -
|16.12
|20:30
|
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
|- : -
|17.12
|17:30
|
Фрайбург – Кельн
|- : -
|17.12
|19:30
|
Байер – Айнтрахт Ф
|- : -
|17.12
|21:30
|
Бавария – Штутгарт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|18
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|16
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|10
|П
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|7
|
|
Лерой Сане
Бавария
|7
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|11
|2
|2
|
|
Матс Хуммельс
Боруссия Д
|13
|1
|4
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|10
|1
|3
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