Хавбек «Баварии» Гнабри за осень подешевел на 10 миллионов евро

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри по итогам обновления стоимостей игроков порталом Transfermarkt подешевел на 10 миллионов евро.

До обновления футболист оценивался экспертами в 55 миллионов евро. Теперь его стоимость — 45 миллионов евро. Это самый значительный спад в бундеслиге.

В этом сезоне 28-летний немец провел 5 матчей, не отметившись результативными действиями.