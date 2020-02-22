Ханси Флик: «Падерборн» был для «Баварии» крепким орешком до самого конца»

Главный тренер «Баварии» Ханси Флик доволен, что его команда обыграла «Падерборн» в 23-м туре чемпионата Германии (3:2). Также он назвал соперника, который идет на последнем месте в таблице, крепким орешком.

— Я доволен результатом, — цитирует пресс-служба клуба Флика. — «Падерборн» был для нас крепким орешком до самого конца. После 2:2 мы приложили все силы. Хотел бы сделать комплимент команде, парни бились. Мы должны уметь одной командой справляться с ударами и добиваться победы. Мы перестроились на игру в три защитника. Понятно, что не все получалось великолепно.

В первом тайме мы практически ничего не позволили создать сопернику. Однако в некоторых ситуациях впереди мы разыгрывали недостаточно чисто. В перерыве мы это обсудили. Это был непростой матч, но именно об этом мы и предупреждали команду заранее. «Падерборн» показывает хороший футбол. Они всегда стараются находить комбинационные решения, целеустремленно играют вперед. Я рад, что нам удалось взять три очка.