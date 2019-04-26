Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке считает, что большинство жителей Германии болеет за его команду, сообщает Sport1.de.

"Бавария" занимает первое место в турнирной таблице бундеслиги с 70 очками. "Боруссия" с 69 баллами располагается на второй строчке.

– Чемпионство "Баварии"? 70 процентов немцев болеет за "Боруссию". Отметить титул мюнхенцев придут 3 тысячи человек и еще полторы тысячи туристов. У нас были бы совсем другие цифры. День, когда проходит матч в Дортмунде, похож на Рождество. Повсюду свет, флаги, болельщики полны эмоций. Если такой клуб станет чемпионом Германии, то такой титул будет иметь совсем другой вес, – приводит слова Ватцке Sport1.de.

Все о чемпионате Германии – здесь