Гол Киммиха принес «Баварии» победу над дортмундской «Боруссией»

«Бавария» в матче 28-го тура чемпионата Германии обыграла дортмундскую «Боруссию» со счетом 1:0.

Единственный гол на 43-й минуте забил полузащитник Джошуа Киммих.

Для вратаря мюнхенцев Мануэля Нойера этот матч стал 400-м в бундеслиге, он является третьим действующим игроком с таким показателем. Рекордсмен — форвард «Вердера» Клаудио Писарро (487 матчей), вторым идет полузащитник «Униона» Кристиан Гентнер (402).

После этого матча «Бавария» с 64 очками лидирует в чемпионате Германии, «Боруссия» отстает на 7 очков и занимает вторую строчку.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

28-й тур

«Боруссия Д» — «Бавария» — 0:1 (0:1)

Гол: Киммих, 43.

«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс, Пищек (Гетце, 80), Аканджи, Хакими, Дилэйни (Эмре Джан, 46), Азар, Рафаэл Геррейру, Брандт (Санчо, 46), Дахуд (Витсель, 85), Холанн (Рейна, 72).

«Бавария»: Нойер, Боатенг (Эрнандез, 85), Алаба, Павар, Киммих, Мюллер, Гнабри (Хави Мартинес, 87), Коман (Перишич, 73), Горецка, Дэйвис, Левандовски.

Предупреждения: Хуммельс, 13. Мюллер, 66. Дахуд, 67. Дэйвис, 74.

Судья: Штилер.

26 мая. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».