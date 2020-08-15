Генеральный директор «Байера» подтвердил желание Хаверца уйти из команды

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро подтвердил, что полузащитник Кай Хаверц намерен покинуть команду в летнее трансферное окно.

— Было изначально ясно, что переговоры начнутся после того, как мы завершим свое выступление в Лиге Европы, — цитирует ESPN Карро. — Кай выразил желание сделать следующий шаг в карьере. Пока я не могу сказать, произойдет ли это в ближайшее время.

В сезоне-2019/20 Хаверц провел за «Байер» 45 матчей, на его счету 18 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего немца в 81 миллион евро. Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в «Челси».