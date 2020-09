«Гамбург» троллит «Шальке» после разгрома от «Баварии»

«Гамбург» на англоязычной странице клуба в Twitter потроллил «Шальке» за поражение в 1-м туре бундеслиги от «Баварии» (0:8).

«Бавария» нас громила до того, как это стало мейнстримом", — написала пресс-служба «красноштанников»

В текущем сезоне «Гамбург» выступает во второй бундеслиге. В дебютном матче сезона клуб обыграл «Фортуну» (2:1).

We were getting hammered by Bayern before it was cool, just saying... ?#FCBS04