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«Гамбург» троллит «Шальке» после разгрома от «Баварии»

10:19
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«Гамбург» на англоязычной странице клуба в Twitter потроллил «Шальке» за поражение в 1-м туре бундеслиги от «Баварии» (0:8).

«Бавария» нас громила до того, как это стало мейнстримом", — написала пресс-служба «красноштанников»

В текущем сезоне «Гамбург» выступает во второй бундеслиге. В дебютном матче сезона клуб обыграл «Фортуну» (2:1).

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