«Гамбург» троллит «Шальке» после разгрома от «Баварии»
10:19
«Гамбург» на англоязычной странице клуба в Twitter потроллил «Шальке» за поражение в 1-м туре бундеслиги от «Баварии» (0:8).
«Бавария» нас громила до того, как это стало мейнстримом", — написала пресс-служба «красноштанников»
В текущем сезоне «Гамбург» выступает во второй бундеслиге. В дебютном матче сезона клуб обыграл «Фортуну» (2:1).
We were getting hammered by Bayern before it was cool, just saying... ?#FCBS04— HSV English (@HSV_English) September 18, 2020