Эрлин Холанн: «Пришел в «Боруссию», чтобы забивать голы»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн прокомментировал свой дебютный матч в составе клуба. Форвард, перешедший в «Боруссию» этой зимой, вышел на поле во втором тайме игры с «Аугсбургом» (5:3). Уже через три минуты после появления он забил дебютный мяч, а затем — еще два. Холанн стал седьмым игроком в истории бундеслиги, сумевшим сделать хет-трик в дебютной игре.

— Я пришел сюда забивать голы. Да, у меня получился хороший дебют. Нам нужно постепенно двигаться вперед, посмотрим, во что это все выльется, — сказал Холанн в интервью пресс-службе бундеслиги.