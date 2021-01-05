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Эббе Санд может стать спортивным директором «Шальке»

00:33
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Бывший нападающий «Шальке» Эббе Санд может вернуться в немецкий клуб. Он должен занять должность спортивного директора, сообщает Bild.

Сейчас Санд работает в сборной Дании, где занимает должность в менеджменте команды.

Санд выступал за «Шальке» с 1999 по 2006 годы. В сезоне-2000/01 «Шальке» финишировал вторым, а Санд с 22 голами поделил с Сергеем Барбарезом лавры лучшего бомбардира бундеслиги и получил звание футболиста года.

С командой из Гельзенкирхена Санд дважды выигрывал Кубок Германии.

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