Эббе Санд может стать спортивным директором «Шальке»

Бывший нападающий «Шальке» Эббе Санд может вернуться в немецкий клуб. Он должен занять должность спортивного директора, сообщает Bild.

Сейчас Санд работает в сборной Дании, где занимает должность в менеджменте команды.

Санд выступал за «Шальке» с 1999 по 2006 годы. В сезоне-2000/01 «Шальке» финишировал вторым, а Санд с 22 голами поделил с Сергеем Барбарезом лавры лучшего бомбардира бундеслиги и получил звание футболиста года.

С командой из Гельзенкирхена Санд дважды выигрывал Кубок Германии.