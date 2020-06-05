Давид Алаба: «Я вижу, как мои черные братья и сестры испытывают много боли. Это разбивает сердце»

Защитник «Баварии» Давид Алаба высказался о проблеме расизма и протестах в США, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими в городе Миннеаполис.

— Как чернокожий человек, выросший в австрийской Вене, я должен учиться на истории своих предков, — написал у себя в Twitter Алаба. — Мы все должны объединиться и все изменить. Если мы будем молчать, то останемся частью проблемы. Я вижу, как мои черные братья и сестры испытывают столько боли, это разбивает мне сердце. Я не одобряю насилие в любой форме, будь это расизм, насилие, дискриминация или что-либо еще. Пора встать и начать делать правильные вещи, бороться со злом. Занимайтесь образованием, поинтересуйтесь у ваших темнокожих друзей об их опыте и ведите диалог мирно. Единство всего человечества нужно нам сейчас, как никогда раньше. Да хранит вас господь.