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Бюрки намерен продлить контракт с дортмундской «Боруссией»

17 февраля 2020, 23:35
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Голкипер «Боруссии» из Дортмунда Роман Бюрки должен продлить контракт с клубом. Стороны находятся на финальной стадии переговоров, сообщает Kicker.

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2023 года. Сделку уже одобрил спортивный директор «Боруссии» Михал Цорк.

29-летний Бюрки выступает за «шмелей» с 2015 года. В нынешнем сезоне швейцарец провел за «Боруссию» 25 матчей во всех турнирах и пропустил 39 мячей.

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