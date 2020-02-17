Бюрки намерен продлить контракт с дортмундской «Боруссией»

Голкипер «Боруссии» из Дортмунда Роман Бюрки должен продлить контракт с клубом. Стороны находятся на финальной стадии переговоров, сообщает Kicker.

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2023 года. Сделку уже одобрил спортивный директор «Боруссии» Михал Цорк.

29-летний Бюрки выступает за «шмелей» с 2015 года. В нынешнем сезоне швейцарец провел за «Боруссию» 25 матчей во всех турнирах и пропустил 39 мячей.