Дортмундская "Боруссия" уступила на своем поле "Шальке"​ в матче 31-го тура чемпионата Германии – 2:4.

В составе черно-желтых отличились Марио Гетце и Аксель Витсель. У "кобальтовых" дубль на счету хавбека Даниэля Калиджури, еще по голу забили защитник Салиф Сане и форвард Брель Эмболо.

Отметит, что хозяева с середины второго тайма играли вдевятером: на 60-й минуте был удален хавбек Марко Ройс, через 5 минут красную карточку получил полузащитник Мариус Вольф.

В турнирой таблице "Боруссия" осталась на втором месте, набрав 69 очков. "Шальке", в активе которого 30 очков, остался на 15-й строчке.

В других матчах дня "Айнтрахт" сыграл вничью с "Гертой" (0:0), "Ганновер" обыграл дома "Майнц"​ (1:0), "Вердер" разгромно уступил "Фортуне" (1:4), "Лейпциг" одержал победу над "Фрайбургом"​ (2:1).

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

31-й тур

"Боруссия Д" – "Шальке-04" – 2:4 (1:2)

Голы: Гетце, 14 (1:0). Калиджури, 18 – с пенальти (1:1). Сане, 28 (1:2). Калиджури, 62 (1:3). Витсель, 85 (2:3). Эмболо, 86 (2:4).

"Боруссия Д": Бюрки, Рафаэл Геррейру (Пулишич, 78), Диалло, Аканджи, Витсель, Ройс, Дилэйни (Пако Алькасер, 56), Гетце (Брун Ларсен, 83), Вайгль, Вольф, Санчо.

"Шальке-04": Нюбель, Настасич, Сане, Калиджури (Руди, 67), Очипка, Стамбули, Маскарель, Сердар, Маккенни (Брума, 77), Бургшталлер, Эмболо (Матондо, 87).

Предупреждения: Калиджури, 34. Сердар, 36. Эмболо, 45+3. Маккенни, 72. Руди, 89. Маскарель, 89.

Удаления: Ройс, 60. Вольф, 65.

Судья: Цвайер (Германия).

27 апреля. Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк".

"Айнтрахт Ф" – "Герта" – 0:0

"Айнтрахт Ф": Трапп, Абраам, Хинтереггер, Да Коста, де Гузман (Гонсалу Пасьенсия, 77), Фернандеш (Торро, 46), Хасебе, Роде (Виллемс, 62), Костич, Ребич, Йович.

"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Рекик, Клюнтер, Миттельштедт, Шельбред, Лустенбергер, Лазаро (Дилросюн, 70), Дуда (Леки, 79), Ибишевич (Зельке, 64), Калу.

Предупреждения: Клюнтер, 31. Дуда, 70. Платтенхардт, 74. Лустенбергер, 90+1.

Удаление: Клюнтер, 80.

Судья: Яблонски (Германия).

27 апреля. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Коммерцбанк-Арена".

"Ганновер-96" – "Майнц" – 1:0 (0:0)

Гол: Вейдандт, 66.

"Ганновер-96": Эссер, Фелипе, Острцолек, Антон, Швеглер, Н.Мюллер (Приб, 46), Бакалорц, Харагути, Майна (Зорг, 77), Жонатас (Уоллас, 84), Вейдандт.

"Майнц": Фл.Мюллер, Донати (Бунгерт, 88), Кариколь, Хак, Ниакате, Максим, Куэйсон (Уджа, 79), Гбамен, Боэтиус (Озтунали, 71), Онисиво, Матета.

Предупреждения: Бакалорц, 16. Швеглер, 54. Гбамен, 57.

Судья: Шторкс (Германия).

27 апреля. Ганновер. Стадион "HDI-Arena (AWD-Arena)".

"Фортуна Д" – "Вердер" – 4:1 (2:1)

Голы: Раман, 1 (1:0). Кенан Караман, 22 (2:0). Крузе, 28 – с пенальти (2:1). Хеннингс, 56 (3:1). Зуттнер, 73 (4:1).

"Фортуна Д": Ренсинг, Зуттнер, Хоффманн, Каан Айхан, Боджек, Циммерманн, Штегер, Хеннингс, Кенан Караман, Раман (Баркок, 36. Ковнацки, 52), Лукебакио (Гиссельманн, 71).

"Вердер": Павленка, Лангкамп, Мойсандер, Гебре Селассие, Аугустинссон (Харник, 80), Нури Шахин, Классен (Мевальд, 59), М.Эггештайн, Крузе, Й.Эггештайн (Осако, 46), Рашица.

Предупреждения: Мойсандер, 24. Лангкамп, 38. Лукебакио, 61. Осако, 90+3.

Судья: Кортус (Германия).

27 апреля. Дюссельдорф. Стадион "Merkur Spiel-Arena(ESPRIT)".

"РБ Лейпциг" – "Фрайбург" – 2:1 (1:0)

Голы: Вернер, 19 (1:0). Грифо, 66 (1:1). Форсберг, 78 – с пенальти (2:1).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Мукьеле (Клостерманн, 75), Конате, Кампль, Забитцер, Ляймер, Айдара (Форсберг, 71), Поульсен, Вернер (Ильзанкер, 84).

"Фрайбург": Шволов, Хайнц, Гюнтер, К.Шлоттербек, Н.Шлоттербек, Франц (Штенцель, 80), Хефлер, Абраши (Гондорф, 58), Грифо, Хаберер, Хелер (Нидерлехнер, 87).

Предупреждения: Хайнц, 29. Абраши, 44. К.Шлоттербек, 54. Ляймер, 54. Хефлер, 61. Забитцер, 67. Хаберер, 84. Кампль, 90.

Судья: Шредер (Германия).

27 апреля. Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена".