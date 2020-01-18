«Боруссия» из Менхенгладбаха проиграла «Шальке»

«Шальке» переиграл «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 18-го тура чемпионата Германии (2:0). Голами отметились Суат Сердар и Михаэль Грегорич.

Чемпионат Германии

Бундеслига

18-й тур

«Шальке-04» — «Боруссия М» — 2:0 (0:0)

Голы: Сердар, 48 (1:0). Грегорич, 58 (2:0).

«Шальке-04»: Шуберт, Очипка, Настасич, Кенни, Озан Кабак, Калиджури, Грегорич, Маскарель, Шепф, Раман (Кутуджу, 69), Сердар (Бужеллаб, 75).

«Боруссия М»: Зоммер, Вендт, Янчке (Штробль, 85), Гинтер, Лайнер, Хофманн, Закария, Херрманн (Нойхаус, 59), Плеа, Эмболо (Штиндль, 72), Тюрам.

Предупреждения: Кенни, 19. Лайнер, 31. Тюрам, 51. Озан Кабак, 76. Шепф, 79. Янчке, 81. Штиндль, 90+2.

Судья: Айтекин.

17 января. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».