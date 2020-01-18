«Боруссия» из Дортмунда перериграла «Аугбсург». Холанн оформил хет-трик в дебютном матче

В матче 18-го тура чемпионата Германии «Боруссия» из Дортмунда победила «Аугсбург» со счетом 5:3. Хет-трик на свой счет записал новичок «Боруссии» Эрлин Холанн.

19-летний норвежец вышел на замену на 56-й минуте и забил дебютный мяч уже через три минуты. На 70-й и 79-й минуте он отличился еще два раза.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

18-й тур

«Аугсбург» — «Боруссия Д» — 3:5 (1:0)

Голы: Нидерлехнер, 34 (1:0). Рихтер, 46 (2:0). Брандт, 49 (2:1). Нидерлехнер, 55 (3:1). Холанн, 59 (3:2). Санчо, 61 (3:3). Холанн, 70 (3:4). Холанн, 79 (3:5).

«Аугсбург»: Коубек, Лихтштайнер, Гауэлеув, Едвай, Макс, Байер (Саренрен-Базе, 85), Хедира, Йенсен (Левен, 74), Варгас, Нидерлехнер, Рихтер.

«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс, Пищек (Холанн, 56), Аканджи, Хакими, Витсель, Ройс (Дахуд, 80), Азар (Рейна, 72), Рафаэл Геррейру, Брандт, Санчо.

Предупреждение: Брандт, 76.

Судья: Грефе (Германия).

18 января. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».

«Хоффенхайм» — «Айнтрахт Ф» — 1:2 (0:1)

Голы: Дост, 18 (0:1). Стафилидис, 48 (1:1). Чэндлер, 62 (1:2).

«Хоффенхайм»: Пентке, Нордтвейт, Стафилидис, Хюбнер, Пош (Локадиа, 82), Руди, Гайгер (Адамян, 69), Гриллич, Баумгартнер, Крамарич, Бебу (Даббур, 46).

«Айнтрахт Ф»: Трапп, Абраам, Хинтереггер, Чэндлер (Да Коста, 82), Туре, Н`Дика, Роде, Костич, Гачинович (Кор, 85), Соу, Дост.

Предупреждения: Пош, 65. Хюбнер, 76. Дост, 89. Кор, 90+2.

Судья: Штегеманн (Германия).

18 января. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».

«Кельн» — «Вольфсбург» — 3:1 (2:0)

Голы: Кордоба, 22 (1:0). Кордоба, 45+2 (2:0). Хектор, 62 (3:0). Штеффен, 66 (3:1).

«Кельн»: Хорн, Хектор, Кцихос, Якобс, Эхизибуэ, Борнау, Каттербах, Скири, Ут (Риссе, 78), Кордоба (Модест, 88), Тильманн (Дрекслер, 73).

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Руссийон, Тиссеран, Мбабу, Гилавоги (Мехмеди, 86), Арнольд, Шлагер, Брекало (Жуан Виктор, 77), Гинчек (Штеффен, 57), Вегхорст.

Предупреждения: Брукс, 19. Гилавоги, 25. Тильманн, 66. Хектор, 81. Якобс, 86. Вегхорст, 89.

Судья: Фриц (Германия).

18 января. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».

«Майнц» — «Фрайбург» — 1:2 (0:2)

Голы: Квон Чхан Хун, 28 (0:1). Петерсен, 41 (0:2). Матета, 82 (1:2).

«Майнц»: Центнер, Кариколь, Хак, Пьер-Габриэль (Брозински, 70), Ниакате, Куэйсон, Озтунали (Солои, 73), Баку (Онисиво, 46), Кунде, Боэтиус, Матета.

«Фрайбург»: Шволов, Гульде, Хайнц, Гюнтер, Кох, Шмид, Абраши, Квон Чхан Хун (Грифо, 75), Хаберер (Франц, 74), Петерсен, Хелер (Линхарт, 90+2).

Предупреждения: Баку, 26. Хаберер, 37. Хак, 40. Кунде, 51. Абраши, 81. Ниакате, 82.

Судья: Яблонски (Германия).

18 января. Майнц. Стадион «Опель Арена».

«Фортуна Д» — «Вердер» — 0:1 (0:0)

Гол: Кастенмайер, 66 — в свои ворота.

«Фортуна Д»: Кастенмайер, Зуттнер, Циммерманн, Хоффманн, Каан Айхан, Боджек, Финк (Ампома, 79), Моралес (Штегер, 71), Хеннингс, Ковнацки (Томми, 63), Скрцибски.

«Вердер»: Павленка, Емер Топрак (Велькович, 71), Мойсандер, Фогт, Фридль, Нури Шахин, Классен, Биттенкурт (Голлер, 80), М.Эггештайн, Рашица, Саджент (Осако, 86).

Предупреждения: Нури Шахин, 29. М.Эггештайн, 60. Финк, 66. Мойсандер, 72. Фридль, 72. Штегер, 72. Хоффманн, 90+3. Боджек, 90+5.

Удаление: Мойсандер, 90+6.

Судья: Брих (Германия).

18 января. Дюссельдорф. Стадион «Меркур Шпиль-Арена».