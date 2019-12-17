Боатенг хочет уйти из «Баварии» в ближайшее трансферное окно

Защитник «Баварии» Джером Боатенг может в ближайшее время покинуть клуб. Он намерен сменить команду в зимнее трансферное окно, сообщает Suddeutsche Zeitung.

Новый агент 31-летнего Боатенга Фали Рамадани несколько недель назад встречался с директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем и обсуждал будущее игрока.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах. Он выступает за «Баварию» с 2011 года.

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