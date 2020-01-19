«Бавария» разгромила «Герту» и поднялась на второе место в бундеслиге

«Герта» дома разгромно проиграла «Баварии» (0:4) в матче 18-го тура чемпионата Германии. В составе гостей по разу забили полузащитники Томас Мюллер, Тиагу Алькантара, Иван Перишич и нападающий Роберт Левандовски.

Для мюнхенцев эта победа стала четвертой подряд в бундеслиге.

«Бавария» с 36 очками поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Герта» — 19 баллов и 14-я строчка.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

18-й тур

«Герта» — «Бавария» — 0:4 (0:0)

Голы: Мюллер, 60 (0:1). Левандовски, 73 — с пенальти (0:2). Тиагу Алькантара, 76 (0:3). Перишич, 84 (0:4).

«Герта»: Ярстейн, Боята, Платтенхардт, Клюнтер, Торунарига, Дарида (Вольф, 68), Груич, Аскасибар, Дилросюн (Миттельштедт, 82), Зельке, Лукебакио (Кепке, 82).

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Павар, Мюллер (С.Гнабри, 87), Перишич, Тиагу Алькантара, Коутинью (Кюизанс, 83), Горецка, Дэйвис (Л.Даяку, 80), Левандовски.

Предупреждения: Дарида, 7. Павар, 19. Ярстейн, 63. Боята, 81.

Судья: Штилер (Германия).

19 января. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».