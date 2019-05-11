"Бавария" не смогла обыграть "Лейпциг". Чемпион Германии определится в последнем туре

"Бавария" и "Лейпциг" сыграли вничью в матче 33-го тура чемпионата Германии - 0:0.

Таким образом, мюнхенцы не смогли стать чемпионами в этом туре, к тому же, позволили дортмундской "Боруссии" сократить отставание до двух очков. "Шмели" обыграли "Фортуну" (3:2) и набрали 73 очка после 33-х туров.

"Боруссия" продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. В активе лидирующей "Баварии" 75 очков. Таким образом, чемпион Германии определится в последнем, 34-м туре.

"Фортуна", в активе которой 41 очко, упала на 11-е место. "Лейпциг" с 66-ю очками на третьей строчке.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

33-й тур

"РБ Лейпциг" - "Бавария" - 0:0

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Конате, Забитцер, Форсберг (Смит-Роу, 90), Ляймер (Мукьеле, 87), Демме (Айдара, 82), Поульсен, Вернер.

"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Алаба, Зюле, Киммих, Т.Мюллер, Тиагу Алькантара (Рафинья, 81), Гнабри (Рибери, 78), Коман (Роббен, 89), Горецка, Левандовски.

Предупреждения: Горецка, 60. Коман, 75.

Судья: Грефе (Германия).

11 мая. Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена".

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

33-й тур

"Боруссия Д" - "Фортуна Д" - 3:2 (1:0)

Голы: Пулишич, 41 (1:0). Финк, 47 (1:1). Дилэйни, 53 (2:1). Гетце, 90+2 (3:1). Ковнацки, 90+5 (3:2).

Нереализованный пенальти: Лукебакио, 58 (вратарь)

"Боруссия Д": Хитц, Пищек, Рафаэл Геррейру, Аканджи, Витсель, Дилэйни, Гетце (Филипп, 90+5), Вайгль, Пулишич (Шмельцер, 90+1), Брун Ларсен (Санчо, 61), Пако Алькасер.

"Фортуна Д": Ренсинг, Зуттнер (Раман, 67), Гиссельманн, Хоффманн, Каан Айхан, Боджек, Финк (Кенан Караман, 76), Циммерманн, Штегер, Ковнацки, Лукебакио (Моралес, 85).

Предупреждение: Пулишич, 89.

Удаление: Боджек, 82.

Судья: Штилер (Германия).

11 мая. Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк".

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