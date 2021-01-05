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«Бавария» может отпустить Хави Мартинеса летом

13:47
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«Бавария» готова отпустить полузащитника Хави Мартинеса из клуба летом, сообщает Kicker.

По информации источника, немецкий клуб не станет продлевать контракт с 32-летним испанцем, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Сообщается, что игрок может вернуться в «Атлетик».

В сезоне-2020/21 Мартинес провел 16 матчей за «Баварию», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2021 года.

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