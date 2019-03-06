"Бавария" хочет продлить контракт с Левандовски до 2023 года

"Бавария" ведет переговоры с Робертом Левандовски о продлении контракта до 2023 года, сообщает Bild. Нынешнее соглашение поляка рассчитано до конца сезона-2020/21. По новому соглашению он может остаться в клубе до 34 лет.

В нынешнем сезоне Левандовски отметился 27 голами в 33 матчах во всех турнирах. 2 марта в игре с "Боруссией" из Менхенгладбаха (5:1) он сделал дубль и вышел на первое место в списке лучших легионеров-бомбардиров чемпионата Германии (195), а также на третье - по голам за "Баварию" в бундеслиге (120).