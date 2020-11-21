Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Айнтрахт» и «Лейпциг» сыграли вничью

22:27
Теги:

«Айнтрахт» и «Лейпциг» сыграли вничью (1:1) в матче восьмого тура чемпионата Германии.

У хозяев забил Аймен Баркок, у гостей — Юсуф Поульсен. «Айнтрахт» набрал 11 очков и занимает 11-е место. «Лейпциг» на третьей позиции — 17 очков.

Чемпионат Германии. Бундеслига

8-й тур

«Айнтрахт» — «Лейпциг» — 1:1 (1:0)

Голы: Баркок, 43 (1:0). Поульсен, 57 (1:1).

«Айнтрахт»: Трапп, Абраам, Хинтереггер, Дурм, Н`Дика, Ильзанкер, Костич, Соу, Баркок, Камада (Кор, 63), Андре Силва (Дост, 79).

«Лейпциг»: Гулачи, Упамекано (Орбан, 46), Конате, Анхелиньо, Кампль, Забитцер, Нкунку (Клайверт, 72), Ольмо (Форсберг, 46), Айдара, Адамс, Серлот (Поульсен, 46).

Предупреждения: Нкунку, 9. Ольмо, 45. Дурм, 48. Соу, 59. Абраам, 83.

Судья: Шторкс.

21 ноября. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».

Айнтрахт Ф — РБ Лейпциг

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир