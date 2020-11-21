«Айнтрахт» и «Лейпциг» сыграли вничью
«Айнтрахт» и «Лейпциг» сыграли вничью (1:1) в матче восьмого тура чемпионата Германии.
У хозяев забил Аймен Баркок, у гостей — Юсуф Поульсен. «Айнтрахт» набрал 11 очков и занимает 11-е место. «Лейпциг» на третьей позиции — 17 очков.
Чемпионат Германии. Бундеслига
8-й тур
«Айнтрахт» — «Лейпциг» — 1:1 (1:0)
Голы: Баркок, 43 (1:0). Поульсен, 57 (1:1).
«Айнтрахт»: Трапп, Абраам, Хинтереггер, Дурм, Н`Дика, Ильзанкер, Костич, Соу, Баркок, Камада (Кор, 63), Андре Силва (Дост, 79).
«Лейпциг»: Гулачи, Упамекано (Орбан, 46), Конате, Анхелиньо, Кампль, Забитцер, Нкунку (Клайверт, 72), Ольмо (Форсберг, 46), Айдара, Адамс, Серлот (Поульсен, 46).
Предупреждения: Нкунку, 9. Ольмо, 45. Дурм, 48. Соу, 59. Абраам, 83.
Судья: Шторкс.
21 ноября. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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