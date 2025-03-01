«Айнтрахт» и «Байер» встретятся в матче чемпионата Германии

«Айнтрахт» и «Байер» встретятся в матче 24-го тура немецкой бундеслиги в субботу, 1 марта. Игра пройдет на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте и начнется в 20.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 3», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Ключевые события игры «Айнтрахт» — «Байер» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 24-й тур.

01 марта 2025, 20:30. Дойче Банк Парк (Франкфурт-на-Майне)

«Айнтрахт» находится на третьем месте в бундеслиге, набрав 42 очка. «Байер», являющийся действующим чемпионом Германии, располагается на второй строчке турнирной таблицы с 50 очками. Лидирует «Бавария», набравшая 58 очков.