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Арьен Роббен: «Я большой поклонник Томаса Мюллера»

07:39
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Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен признался, что ему импонирует форвард мюнхенцев Томас Мюллер.

— Он очень важный игрок для меня, — цитирует Bild Роббена. — Я большой поклонник Томаса Мюллера. Его не всегда можно заметить, но он создает свободные зоны. Также опускается в середину поля, обороняется. Противнику против него сложно защищаться.

Коутинью? Это футболист с большим потенциалом, но вы должны дать ему время. Он решит исход многих игр в «Баварии».

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