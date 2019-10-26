«Ювентус» готов потратить на Мбаппе 330 миллионов евро

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе может перейти в «Ювентус», сообщает Tuttosport. Туринцы готовы выложить за 20-летнего игрока 330 миллионов евро, а самому Мбаппе предоставить контракт на 5 лет. На форварда сборной Франции также претендует «Реал».

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году на правах аренды с обязательным выкупом в 180 миллионов евро. Это второй по величине трансфер в истории футбола. Дороже него стоил только его одноклубник Неймар, которого «ПСЖ» купил у «Барселоны» в том же году за 222 миллиона.