Виллаш-Боаш объяснил, почему его удалили в матче с «Нимом»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш после матча 13-го тура чемпионата Франции с «Нимом» отметил, что его удаление было справедливым. Португалец увидел перед собой красную карточку в конце первого тайма за критику в адрес арбитра.

— Что касается моего удаления, то оно логично, я немного вспылил, сказал чушь, поэтому красная карточка была заслуженной, — цитирует L'Equipe Виллаш-Боаша. — На выезде всегда сложно набирать очки, но мы проявляем последовательность. Теперь посмотрим, что сможем сделать против «Монако» и «Ренна». Предстоящие матчи будут более сложными.