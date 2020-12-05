Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Виллаш-Боаш объяснил, почему его удалили в матче с «Нимом»

06:22
4 декабря. «Ним» — «Марсель» — 0:2. Андре Виллаш-Боаш получил красную карточку. Фото Twitter
4 декабря. «Ним» — «Марсель» — 0:2. Андре Виллаш-Боаш получил красную карточку. Фото Twitter
Теги:

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш после матча 13-го тура чемпионата Франции с «Нимом» отметил, что его удаление было справедливым. Португалец увидел перед собой красную карточку в конце первого тайма за критику в адрес арбитра.

— Что касается моего удаления, то оно логично, я немного вспылил, сказал чушь, поэтому красная карточка была заслуженной, — цитирует L'Equipe Виллаш-Боаша. — На выезде всегда сложно набирать очки, но мы проявляем последовательность. Теперь посмотрим, что сможем сделать против «Монако» и «Ренна». Предстоящие матчи будут более сложными.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир