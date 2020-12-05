Виллаш-Боаш объяснил, почему его удалили в матче с «Нимом»
Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш после матча 13-го тура чемпионата Франции с «Нимом» отметил, что его удаление было справедливым. Португалец увидел перед собой красную карточку в конце первого тайма за критику в адрес арбитра.
— Что касается моего удаления, то оно логично, я немного вспылил, сказал чушь, поэтому красная карточка была заслуженной, — цитирует L'Equipe Виллаш-Боаша. — На выезде всегда сложно набирать очки, но мы проявляем последовательность. Теперь посмотрим, что сможем сделать против «Монако» и «Ренна». Предстоящие матчи будут более сложными.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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