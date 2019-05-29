Виейра хочет возглавить один из бывших клубов

Главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра признался, что однажды хочет возглавить один из бывших клубов. Француз играл с 1993 по 2011 года "Канн", "Милан", "Арсенал", "Ювентус", "Интер" и "Манчестер Сити".

- Когда я был в "Манчестер Сити", у меня появилось четкое представление о следующем шаге, - цитирует Transfermarkt Виейра. - Переезд в MLS, а затем возвращение во французскую лигу было правильным решением. У меня есть четкое представление о том, чего я хочу достичь, и я постараюсь принять правильное решение, чтобы достичь вершины. Hе хочу торопиться, но однажды хотел бы руководить одной из команд, за которые я играл в Италии или Англии.