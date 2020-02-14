Вадим Васильев оценил Головина в 70-80 миллионов евро

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев считает, что хавбек клуба Александр Головин сейчас стоит порядка 70-80 миллионов евро. Россиянин перешел в «Монако» из ЦСКА за 30 миллионов евро в 2018 году. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей и забил 3 гола во всех турнирах.

— Второй сезон однозначно складывается для Саши гораздо лучше, чем первый, — цитируют «Известия» Васильева. — Но в команде определенные трудности: смена тренера, изменение игровой схемы. Это всегда сказывается на игроках. Особенно созидающих. При этом скажу, что уверен — мы еще не увидели Головина на его топ-уровне. Лучшее у него впереди.

— Головин обошелся «Монако» в 30 миллионов. При удачном стечении обстоятельств клуб сможет заработать на его перепродаже?

— Его агент говорил о цифрах 70-80 миллионов. Думаю, это вполне адекватные деньги за Головина, если он продолжит прогрессировать.

— Фернандо Морьентес сказал, что Головину пока не стоит думать о переходе, ведь он и так играет в топ-клубе. Вы тоже считаете, что «Монако» — суперклуб?

— Нет, «Монако» не суперклуб. Это прекрасный, знаковый, имиджевый клуб, который вырастил многих замечательных футболистов. Но на сегодня он не входит в число грандов, где мечтает играть каждый выдающийся футболист.