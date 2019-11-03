Вадим Васильев: «Мбаппе не пошел в «Реал», потому что считал, что еще рано»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, почему нападающий Кильян Мбаппе не перешел в «Реал». Форвард в 2017 году покинул «Монако», но предпочел «ПСЖ», а не мадридский клуб.

— Почему он не пошел в «Реал»? Он мне сказал, что ему еще рано, — цитирует Telefoot Васильева. — Он парижанин и не хотел просто так покидать Францию, не став здесь звездой. Я хорошо знаю Мбаппе, хорошо знаю Роналду. Криштиану хочет побить все рекорды. Кильян такой же в этом отношении.