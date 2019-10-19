Томас Тухель: «Игра с «Ниццей» может стать уроком для «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель остался доволен победой над «Ниццей» (4:1) в матче чемпионата Франции. По его словам, можно было побеждать и более убедительно.

— Всегда хорошо начинать серию из шести матчей подряд в плотном графике с победы, — цитирует AFP Тухеля. — Мы хорошо провели первый тайм. Я очень доволен. Мы все контролировали. «Ницца» не могла играть, потому что мы плотно защищались. В начале второго тайма могли поставить точку, но не хватило точности. Потом «Ницца» больше рисковала, и мы немного ошибались. Но в конце все же разобрались. Эта игра может стать уроком. В матче с «Галатасараем» мы тоже потеряли контроль на десять минут, сразу после гола.