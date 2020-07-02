Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Стал известен бюджет «ПСЖ» на ближайшее трансферное окно

2 июля 2020, 16:25
Теги:

«ПСЖ» получит на ближайшее трансферное окно порядка 70 миллионов евро, сообщает Le Parisien. Парижане намерены приобрести правого защитника, центрального защитника, полузащитника и нападающего.

На позицию центрального защитника рассматривается Курт Зума из «Челси». Лондонцы намерены выручить за него около 30 миллионов. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

На счету 25-летнего француза в текущем сезоне 34 матча, в которых он забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир