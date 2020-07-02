Стал известен бюджет «ПСЖ» на ближайшее трансферное окно
2 июля 2020, 16:25
«ПСЖ» получит на ближайшее трансферное окно порядка 70 миллионов евро, сообщает Le Parisien. Парижане намерены приобрести правого защитника, центрального защитника, полузащитника и нападающего.
На позицию центрального защитника рассматривается Курт Зума из «Челси». Лондонцы намерены выручить за него около 30 миллионов. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.
На счету 25-летнего француза в текущем сезоне 34 матча, в которых он забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.
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