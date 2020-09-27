СМИ: Дракслер не намерен переходить в «Зенит»

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер не намерен переходить в «Зенит», который проявляет к нему интерес, сообщает Culture PSG со ссылкой на немецкий телеканал Sky.

27-летний хавбек намерен отработать свой контракт с парижанами до конца и летом следующего года получить статус свободного агента.

«Зенит» активно работает над трансфером немца, но он намерен остаться в стане чемпиона Франции и не собирается переезжать в Россию.

В прошлом сезоне Дракслер сыграл в составе «ПСЖ» 22 матча и сделал 7 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 24 миллиона евро.