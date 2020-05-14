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Новости   //    Футбол   //    Франция

Сиссе может возобновить карьеру в «Ниме»

03:08
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Экс-нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе может стать игроком «Нима» этим летом. Сам игрок ранее признался, что готов возобновить карьеру ради того, чтобы достичь отметки в 100 голов в лиге 1. Сейчас на счету француза 96 мячей.

— Это устроило бы меня, — цитирует La Provence Сиссе. — Я носил цвета этого клуба, тренировался в его учебном центре. Перейду в любой клуб, который даст мне шанс достигнуть почетную отметку в 100 голов.

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