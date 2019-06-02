Сеск Фабрегас: "Отдал бы все, чтобы стать таким, как Головин"

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас в интервью журналу Mundial дал оценку действиям на тренировках его партнера по команде из княжества – хавбека сборной России Александра Головина.

– У нас в "Монако" есть игрок: Головин, ему 23 года. Едва он выбегает на поле, чтобы начать тренировку, как шарахнет – бааам! Он наносит удар по мячу, стреляет мячом, очень сильно бьет. Потрясающе! Я так уже не могу сделать. Он даже не представляет, что я отдал бы все, лишь бы стать таким, как Головин, чтобы снова делать то же самое. В "Арсенале" мы с Рейесом вели себя так же. Носились всю тренировку. (Александр Бобров)

В прошедшем сезоне Головин провел 35 матчей за монегасков, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. "Монако" заняло 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 36 очками.

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