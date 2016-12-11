"Сент-Этьен" дома сломил сопротивление "Генгама"

"Сент-Этьен" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Франции обыграл "Генгам" (1:0). Автором забитого мяча на 25-й минуте встречи стал полузащитник Ромен Амума.
Победа позволила команде Кристофа Гальтье подняться на 8-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Генгам" после 15 игр занимает 6-ю строчку, имея в активе 21 очко.
Чемпионат Франции
Лига 1
17-й тур
"Сент-Этьен" - "Генгам" - 1:0 (1:0)
Гол: Амума, 25.
"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, М`Бенге, Теофиль-Катрин, Малькюи (Полома, 81), Погба, Амума (Монне-Паке, 75), Пажо, Верету, Седерлунд (Берич, 70), Таннан.
"Генгам": Юнссон, Сорбон, Кербрат, Марсал, Икоко (Мартинс Перейра, 82), Дидо (Де Пов, 59), Салибюр, Диалло, До, Коко (Менди, 78), Бриан.
Предупреждения: Марсал, 40. Диалло, 72.
Судья: Ланнуа.
11 декабря. Сент-Этьен. Stade Geoffroy-Guichard.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2016-2017/