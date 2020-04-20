«ПСЖ» заинтересовался полузащитником «Лацио»

«ПСЖ» заинтересован в услугах полузащитника «Лацио» Адама Марушича. Спортивный директор парижан Леонардо продолжает следить за 27-летним игроком, трансферная стоимость которого составляет около 20 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Срок контракта Марушича с «Лацио» истекает в 2022 году. Римляне в случае перепродажи игрока заработают более 10 миллионов. Они купили черногорца в 2017 году из бельгийского «Остенде» за 5,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Марушича 10 матчей во всех турнирах за «Лацио», в которых он забил 2 гола.