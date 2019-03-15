"ПСЖ" отстранил Рабьо от тренировок до 27 марта

Руководство "ПСЖ" приняло решение отстранить от тренировок полузащитника Адриена Рабьо. Такое наказание француз понес за посещение ночного клуба после поражения "ПСЖ" от "Манчестер Юнайтед" (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Рабьо будет отстранен до 27 марта, после чего состоится его встреча с руководством, на которой может быть принято решение о расторжении с ним контракта, сообщает RTL.

Напомним, что из-за отказа продлевать контракт с "ПСЖ" Рабьо был исключен из основной команды несколько месяцев назад.