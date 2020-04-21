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«ПСЖ» может купить защитника «Порту» за 25 миллионов евро

16:57
Алекс Теллес. Фото ФК "Порту"
Алекс Теллес. Фото ФК "Порту"
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«ПСЖ» проявляет интерес к левому защитнику «Порту» Алексу Теллесу, сообщает Le Parisien. Парижане рассматривают вариант покупки 27-летнего бразильца в летнее трансферное окно.

Стоимость Теллеса оценивается в 20-25 миллионов евро, но в настоящее время клубы еще далеки от завершения переговоров, в том числе из-за пандемии коронавируса.

Теллес в нынешнем сезоне провел 40 матчей и забил 10 голов во всех турнирах. В марте прошлого года он дебютировал в сборной Бразилии в товарищеском матче с Панамой (1:1).

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