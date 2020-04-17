Отец Неймара: «Мой сын с детства мечтал играть за «Барселону». Он всегда выбирал свой путь самостоятельно»

Неймар да Силва, отец и агент нападающего «ПСЖ» Неймара прокомментировал информацию о возможном возвращении игрока в «Барселону».

— Неймар с детства мечтал играть за «Барселону», — цитирует Mundo Deportivo отца Неймара. — Он всегда выбирал свой путь самостоятельно. Нам нужно лишь убедиться, что он получит лучший контракт, что он поселится в лучшем доме.

28-летний Неймар забил 18 голов и отдал 10 результативных передач в 22 матчах за «ПСЖ» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 128 миллионов евро.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, летом 2017 года игрок перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.