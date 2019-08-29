Новый владалец «Ниццы» хочет вернуть Бен Арфа

Полузащитник Атем Бен Арфа может вернуться в «Ниццу». Как сообщает France Football, новый владелец клуба Джим Рэтклифф, который является богатешим человеком Великобритании и владельцем компании INEOS, хочет видеть в клубе 32-летнего француза, который этим летом стал свободным агентом.

В прошлом сезоне Бен Арфа выступал за «Ренн» и в 41 матче во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 голевых передач. За «Ниццу» он играл с 2015 по 2016 год, а затем перебрался в «ПСЖ».

Все о трансферах — здесь