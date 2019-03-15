"Ницца" упустила победу над "Тулузой"

"Ницца" и "Тулуза" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Франции (1:1). Голом в составе "орлят" отметился полузащитник Вилан Сиприен, у команды из Тулузы отличился форвард Ндомбе Мубеле.

"Ницца" с 41 очком занимает 8-е место в турнирной таблице. "Тулуза" с 32 баллами располагается на 14-й строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

29-й тур

"Ницца" - "Тулуза" - 1:1 (1:0)

Голы: Сиприен, 20 (1:0). Мубеле, 89 (1:1).

"Ницца": Бенитес, Данте, Боскальи, Сарр, Эрелль, Аталь, Данилу, Сиприен, Макенго (Сако, 68), Тамез (Ле Мелу, 64), Сен-Максимен (Срарфи, 80).

"Тулуза": Гойкоэчеа, Силла (Мубандже, 46), Жюльен, Седзи, Аду, Ману Гарсия (Мубеле, 87), Сангаре, Сидибе (Дурмаз, 70), Доссеви, Градель, Саного.

Предупреждения: Силла, 24. Градель, 61.

Судья: Тюаль.

15 марта. Ницца. Стадион "Алльянц Ривьера".

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